Serie C, gruppo C: nessun gol nella sfida siciliana Sicula Leonzio-Catania

Non segna nessuno nella sfida della domenica sera (ore 20.30) di Serie C, gruppo C, tra Sicula Leonzio e Catania. L'incontro tutto in salsa siciliana tra Sicula Leonzio e Catania si conclude sul punteggio di 0-0, con le due compagini che si dividono la posta in palio. I padroni di casa rimangono intorno alla metà della classifica, mentre gli etnei mantengono il quarto posto a quota 28 punti.