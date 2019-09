© foto di Giuseppe Scialla

Solamente una partita in programma alle ore 16,30 nel pomeriggio dei tre gironi di Serie C. Per il gruppo C si giocava Virtus Francavilla-Casertana, appena terminata con il punteggio in parità, con le due squadre che hanno inoltre concluso entrambe in inferiorità numerica a causa di un'espulsione per parte.

Virtus Francavilla - Casertana 1-1

(50' Perez, 75' D'Angelo)