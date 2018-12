© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 1-1 il match del Franchi tra Robur Siena e Novara. Gli azzurri passano in vantaggio al 37’ con Schiavi, con i bianconeri che poco dopo si ritrovano in inferiorità numerica per espulsione per somma di ammonizioni di Romagnoli. Al 80’ parità numerica con Chiosa che viene espulso per lo stesso motivo. Poco dopo arriva il pareggio firmato da Guberti, con gli azzurri che chiudono anche in nove per l’espulsione di Cinaglia.