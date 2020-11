Serie C, i finali delle 15: colpo Lecco al 94°, vince ancora il Palermo

Questi i risultati delle gare di serie C iniziate alle 15.00. Nel girone A successo esterno per il Pontedera, 3-2 sul campo della Giana Erminio. Il Lecco vince in pieno recupero contro il Grosseto, mentre l'Albinoleffe ha la meglio sul campo della Pro Patria. Due pareggi nel girone B: 1-1 fra Gubbio e Virtus Verona, mentre Carpi-Perugia è terminata a reti bianche. Nel girone C vince ancora il Palermo, 2-1 con la Paganese. La Vibonese vince di misura contro il Potenza.

GIRONE A

Giana Erminio - Pontedera 2-3

17' Stanzani (P), 21' e 44' Magrassi (P), 47' pt Greselin (G), 65' Ferrario (G)

Grosseto - Lecco 1-2

7' rig. Capogna (L), 36' Pedrini (G), 94' Malgrati (L)

Pro Patria - Albinoleffe 1-2

33' rig Parker (PP), 37' Giorgione (A), 51' Manconi (A)

GIRONE B

Carpi - Perugia 0-0

Gubbio - Virtus Verona 1-1

15' Danti (VV), 44' Gerardi (G)

GIRONE C

Palermo - Paganese 2-1

11' Rauti (Pal), 33' Saraniti (Pal), 51' Schiavino (Pag)

Vibonese - Potenza 1-0

86' Ambro