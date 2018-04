Serie C, i risultati del pomeriggio nel girone A: vincono Livorno e Siena

Il girone A di Serie C ha visto quattro gare disputate quest'oggi alle 14.30. Vince in trasferta il Livorno, così come l'Alessandria, mentre la Lucchese e il Siena hanno conquistato in casa i tre punti in palio. Questi i risultati:

Arzachena-Livorno 2-3

Gavorrano-Alessandria 0-1

Lucchese-Olbia 3-0

Siena-Cuneo 1-0