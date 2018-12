Serie C, i risultati della serata: vincono Catania e Pisa

© foto di Federico Gaetano

In serata si sono giocate altre sette gare dei tre gironi di Serie C. In quello A vincono Pisa (2-0 sull’Arzachena) e Pontedera (1-0 a Pistoia), mentre finisce pari il derby piemontese Alessandria-Novara. In quello B pareggio a reti bianche fra Albinoleffe e Sambendettese, mentre in quello C vincono Catania (1-0 sulla Virtus Francavilla), Monopoli (1-0 sulla Vibonese) e Rende (2-1 sul Rieti). Questi i risultati:

Girone A

Pistoiese-Pontedera 0-1

Alessandria-Novara 1-1

Pisa-Arzachena 2-0

Girone B

Albinoleffe-Sambenedettese 0-0

Girone C

Catania-V. Francavilla 1-0

Monopoli-Vibonese 1-0

Rende-Rieti 2-1