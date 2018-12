Serie C, i risultati delle 18:30: pari per la Fermana, ok la Sambenedettese

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Due gare alle ore 18.30, con la Fermana di mister Flavio Destro bloccata sullo 0-0 dall'Imolese. La Sambenedettese vince grazie al gol messo a segno da Calderini su calcio di rigore.

Poche emozioni tra Samb e Rimini. Al 19' gli ospiti provano la conclusione, ma il sinistro di Arlotti termina sul fondo. Questa rimane l'unica occasione del primo tempo. Al 56' i padroni di casa ci provano con Rapisarda, ma lo specchio della porta è ancora un ricordo lontano. I due allenatori provano ad inserire forze fresche, ma succede poco e nulla. All'85' arriva il gol decisivo di Calderini, che spiazza Nava su calcio di rigore.

Poche emozioni anche al Romeo Galli di Imola, termina 0-0 tra Imolese e Fermana. La squadra di mister Destro non riesce in nessun modo a trovare la via del gol: un buon punto che però frena la corsa di Lupoli e compagni.