Serie C, i risultati delle gare della 18:30: Vince la Juve U23

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pomeriggio si sono giocate sei gare di Serie C (tre nel girone A, uno in quello B e due in quello C). In quello del nord-ovest torna alla vittoria la Juventus U23 che sbanca il campo dell’Olbia grazie a una rete di Bunino. Il Pro Piacenza invece vince in casa contro l’Arezzo in una gara chiusa da ambedue le squadre in 10. Tutto facile invece per la Robur Siena che rimonta in casa contro l’Albissola sfruttando l’uomo in più e calando alla fine un poker di reti contro i liguri.

Nel gruppo del nord-est invece il Sudtirol piazza il colpo battendo la Ternana di misura grazie alle reti di Tait e Turchetta nella prima mezzora. Infine nel girone meridionale finisce in parità la sfida Potenza-Trapani, mentre la Cavese va a vincere a Reggio Calabria per 3-0.

Questi i risultati:

Girone A

Olbia-Juventus U23 0-1

Pro Piacenza-Arezzo 2-1

Siena-Albissola 4-1

Girone B

SudTirol-Ternana 2-1

Girone C

Potenza-Trapani 1-1

Reggina-Cavese 0-3