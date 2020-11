Serie C, i risultati delle gare delle 15: tanti pari. Vince solo la Carrarese

vedi letture

Terminano qui i primi anticipi di giornata, quelli delle ore 15, in Serie C. Poche emozioni e reti nelle prime gare di questo ottavo turno che vedono vincere soltanto la Carrarese, corsara sul campo del Grosseto grazie al calcio di rigore di Saveriano Infantino. Finale incandescente dagli undici metri tra Fano e Sudtirol: al 93' Parlati spiazza Poluzzi dal dischetto, dall'altro del campo tocca poi a Casiraghi che non sbaglia e supera Meli dopo l'ingenuità di Sarli all'ultimo secondo. Marchigiani beffati. Era andato vicino al bottino pieno anche il Cesena passato in vantaggio con Bortolussi, a spegnere però i sogni di gloria ci ha pensato Neglia che regala un importante punto alla Fermana al 'Manuzzi'. Pari a occhiali in Carpi-Legnago che non si fanno male con lo 0-0 finale.