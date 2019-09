Serie C, i risultati delle ore 15: vittorie per Alessandria e Catania

© foto di Federico Gaetano

Si sono concluse le gare valide per la quarta giornata di Serie C giocate alle ore 15:00. Spiccano indubbiamente nel girone A le vittorie di Robur Siena e Alessandria, mentre nel Girone B successi esterni di Modena, Fermana e Reggio Audace. Infine nel Girone C successi per il Catania contro la Viterbese e per il Teramo contro la Cavese. Di seguito tutti i risultati nel dettaglio:

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pianese 0-0

Carrarese-Pistoiese 2-1 (6’ Falcone su rigore (P), 56' Tavano su rigore (C), 74' Maccarone (C))

Lecco-Robur Siena 0-2 (14' Cesarini, 42' Arrigoni)

Olbia-Alessandria 0-3 (4’ Arrighini, 47' autogol Della Bernardina, 93' Akammadu rig.)

Pontedera-Novara 0-0

GIRONE B

Imolese-Modena 0-1 (26' Rossetti)

Piacenza-Fermana 0-1 (53' Cognigni)

Samb-Arzignano 2-1 (22' Cais (A), 53' Cernigoi (S), 86' Frediani (S))

Sudtirol-Reggio Audace 0-3 (40' Marchi, 46' Scappini, 59' Marchi rig.)

GIRONE C

Catania-Viterbese 1-0 (50' Lodi)

Paganese-Virtus Francavilla 2-2 (79' e 84' Scarpa (P), 82' e 95' Vazquez (VF))

Teramo-Cavese 2-0 (28' Magnaghi)

Ternana-Monopoli 0-2 (48' Fella, 78' Jefferson)