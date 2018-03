Serie C, il Giudice Sportivo: 4 giornate a Trevisan. Due a Princivalli

© foto di Federico De Luca

Il Giudice Sportivo di Serie C in seguito all'ultima giornata di campionato e in base alle risultanze arbitrali ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari: tre giornate di squalifica, più una per recidività, per Trevor Trevisan del Padova per “somma di ammonizioni e per aver colpito volontariamente con una gomitata alla nuca un avversario”. Una giornata di stop invece per Fabrizio Buschiazzo (Matera), Stefano Botta (Bassano), Giuseppe Abruzzese (Fidelis Andria), Lorenzo Remedi (Gavorrano), Francesco Marano (Sicula Leonzio) e Giuliano Laezza (Reggina). Per quanto riguarda gli allenatori due giornate di squalifica per Nicola Princivalli della Triestina “per comportamento gravemente antisportivo in quanto dalla panchina ritardava più volte deliberatamente la ripresa del gioco trattenendoil pallone (espulso)”.