Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate a Semenzato e Palermo

A seguito dell'11^ giornata di Serie C il Giudice Sportivo, in base ai referti arbitrali, ha squalificato per due giornate Daniel Semenzato del Pordenone e Marco Palermo del Siracusa. Fermati invece per un turno Riccardo Martinelli (Lucchese), Andrea Paolucci (V. Entella), Andrea Maestrelli (Bisceglie), Francesco Bombagi (Pordenone) e Youssef Maleh (Ravenna)