Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Cori e Arma

Il Giudice Sportivo di Serie C in seguito alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha squalificato per due giornate Rachid Arma del Vicenza Virtus “per aver colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario a gioco fermo” e Sacha Cori del Monza “per aver volontariamente colpito un avversario con un calcio al ginocchio con il pallone non a distanza di gioco”. Fermati per un turno invece Nicolas Rizzo del Siracusa e Tommaso Morosini del Sudtirol.