Fonte: TuttoC.com

Risultati interessanti nella serata di Serie C. Il Monza ritrova i tre punti e il sorriso. Nel match serale del "Brianteo" i biancorossi regolano con un netto 3-0 la Giana Erminio. La squadra di Brocchi sblocca il punteggio con D'Errico, che trasforma un calcio di rigore. Prima dell'intervallo raddoppia Reginaldo con un eurogol al volo su assist di Ceccarelli, mentre nella ripresa il tris porta la firma proprio di Ceccarelli che batte Taliento con un sinistro angolato.

Ritorno al successo per la Ternana. Gli umbri battono per 2-0 la Fermana. Tutto nel primo tempo. Il primo gol è da applausi: traversone di Fazio e splendida rovesciata di Vantaggiato che non lascia scampo a Ginestra. Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio rossoverde: Defendi entra in area, salta Guerra e calcia col destro, la palla fa sponda con il palo e si insacca. Nella ripresa diverse occasioni per parte, ma il risultato non cambia più.