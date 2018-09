Serie C, Juve U23-Cuneo su Sportitalia. Monza-Renate sulla Rai

Attraverso il proprio sito, la Lega di Serie C ha comunicato le gare che verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport e Sportitalia in merito al terzo turno di campionato.

ANTICIPI E POSTICIPI

Terza Giornata di Andata

GIRONE B - DIRETTA RAISPORT

Mercoledì 26 Settembre 2018 MONZA-RENATE Ore 18.30

GIRONE A - DIRETTA SPORTITALIA

Giovedì 27 Settembre 2018 JUVENTUS U23-CUNEO Ore 20.30