Secondo quanto emerge dall'assemblea della Lega Pro che si sta tenendo a Roma l'avvio della prossima stagione di Serie C non avverrà prima della metà di settembre. Le società e la Lega vogliono infatti attendere la decisione del Consiglio di Garanzia dello Sport del CONI prevista per il 7 settembre e procedere allo svelamento dei gironi (la cui divisione dovrebbe restare Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud) e la compilazione dei calendari nel giorno seguente con l'avvio della stagione che dovrebbe quindi essere fissato per il weekend 15-16 settembre.