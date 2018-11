Serie C, l'avv. Di Cintio: "Risarcimenti per il non ripescaggio? 5-6 milioni"

© foto di Federico De Luca

L’edizione odierna di Tuttosport dedica l’apertura sulla Serie C all’intervista all’avvocato Cesare Di Cintio, che ha parlato dei possibili risarcimenti danni che potrebbero chiedere i club non ripescati. Un round che andrà in scena a marzo. “I soldi? Chiedere al Coni - scrive il giornale -. Risarcimenti, si può arrivare a 5-6 milioni. Chiusa la battaglia per essere ripescati in Serie B, i club esclusi preparano quella dei danni subiti”. Qui l’intervento di Di Cintio. “La palla passa al tar, che si pronuncerà a marzo anche sul format della B”. Si parla anche di calcio, in taglio basso. "Il Catania in casa della Juve Stabia. La capolista Rende in casa con la Vibonese".