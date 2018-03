Serie C, la 32^ giornata: sfide grandi firme nei gironi nordici

GIRONE A

Viterbese-Livorno e Pisa-Carrarese sono le gare clou del turno di campionato nel Girone A di Serie C. Due sfide d'alta classifica che vedono quattro delle prime sei in classifica sfidarsi fra loro con la Robur Siena che potrebbe approfittarne giocando in casa contro la Pistoiese, mentre per l'Alessandria c'è in vista la trasferta in casa dell'Olbia. In chiave play off sfide importanti per Monza (contro il Pro Piacenza) e Giana Erminio (contro il Piacenza). In coda invece tre scontri diretti che potrebbero delineare meglio la classifica: il Pontedera va a Cuneo alla caccia di una vittoria che manca da molto, mentre la Lucchese se la vedrà in casa del Prato fanalino di coda, gara ad alta tensione infine fra Arezzo e Gavvorrano coi rossoblu che, in caso di vittoria, scavalcherebbero gli amaranto che dopo aver risolto i problemi societari devono concentrarsi sul campo e sulla salvezza.

GIRONE B

Anche in questo girone non mancano le sfide d'alta classifica che potrebbero riaprire o chiudere il discorso promozione diretta. Il Padova infatti va a sfidare un Mestre in grande forma (4 vittorie negli ultimi cinque turni) con il desiderio di allungare su Samb e Reggiana impegnate anche loro in sfide complicate: i marchigiani andranno infatti a far visita al Sudtirol, quinto a tre lunghezze di distanza, potendo però contare sul sostegno dei tifosi del Bayern Monaco gemellati dei rossoblù; gli emiliani invece se la vedranno contro un Pordenone che è squadra da prendere con le molle. Potrebbe approfittare della situazione per rifarsi sotto la Feralpisalò che se la vedrà in trasferta contro una Fermana in flessione. Scendendo ancora la classifica la Triestina se la vedrà sul campo del Teramo, mentre l'Albinoleffe con il fanalino di coda Fano (che però non perde da tre gare). Per il Renate ci sarà invece la sfida contro il Vicenza, una gara fra squadre in difficoltà e bisognose di una vittoria per risollevare la stagione. Infine il Ravenna cercherà il poker di vittorie consecutive in casa contro il Gubbio in uno scontro diretto per la salvezza.

GIRONE C

Sulla carta è il Trapani ad avere la sfida più insidiosa sul campo di un Rende che vuole tenersi stretti i play off. Per Lecce e Catania infatti sono previste sfide più abbordabili anche se in questa fase del campionato non bisogna fidarsi troppo delle squadre che navigano nella seconda parte di classifica: i salentini andranno a Caserta a sfidare una squadra che è abbastanza tranquilla per quanto riguarda la salvezza, ma guarda con interesse al decimo posto; gli etnei invece ospiteranno la Paganese per rifarsi dopo l'amaro pari rimediato col Bisceglie nel turno infrasettimanale. Alle spalle del terzetto la Juve Stabia andrà a far visita alla Virtus Francavilla, mentre il Siracusa ospiterà una Reggina rinvigorita dalla vittoria contro la Casertana. Per il Matera invece sfida a un Bisceglie che pareggia da quattro gare di fila, ma è stato capace di fermare il Catania. Fra play off e salvezza invece le sfide Monopoli-Catanzaro, Cosenza-Akragas e Andria-Sicula Leonzio.