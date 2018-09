Serie C, la Cavese batte la Virtus Francavilla: decide Sciamanna

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Il sabato calcistico di Serie C si è aperto con il match tra Cavese e Virtus Francavilla, valido per la seconda giornata. La gara si è conclusa con una vittoria per 1-0 da parte della formazione campana. Decisiva una rete messa a segno da Sciamanna al 63’. Si tratta dei primi tre punti stagionali per la formazione allenata da Giacomo Modica.