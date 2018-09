Serie C, la Juventus U23 comincia con un ko: passa l'Alessandria

© foto di Valeria Debbia

Si sono concluse anche le gare delle 20:30 in Serie C. Nel Girone A comincia con una sconfitta l’avventura della Juventus U23 in Serie C. I bianconeri sono stati battuti in casa dall’Alessandria grazie alle reti di Sartore e De Luca. Di Zappa l’unico gol della squadra di Zironelli. Successo esterno anche per l’Arezzo che vince 1-0 al Lucca con gol di Buglio all’85’. Nel Girone C, invece, il Rende dilaga in casa dea Paganese: 4-1 il risultato finale. Vince anche la Juve Stabia sul campo del Siracusa, 3-0 il risultato finale. Infine vittoria interna della Casertana per 3-1 contro la Cavese.