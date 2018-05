Serie C, la rappresentativa Lega Pro compie 58 anni

Fonte: www.lega-pro.com

Buon compleanno alla Rappresentativa Lega Pro. Oggi 22 maggio compie 58 anni.

A fare gli auguri è Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro:” Buon compleanno alle Rappresentative Lega Pro, che tagliano un traguardo di rilievo. Oltre mezzo secolo di gesta , di successi, confronti anche con scuole calcistiche internazionali e giocatori che hanno calcato i campi di Serie A e della Nazionale maggiore”.

Ripercorriamo in breve le tappe della sua storia.

La storia della Nazionale di Lega Pro iniziò nell’anno dell’Olimpiade di Roma, il 22 maggio1960: a Reggio Calabria il team azzurro di Serie C sconfisse la Tunisia 4-0. La conduzione tecnica di quel gruppo fu affidata al C.T. Giuseppe Galluzzi, che guidò la Rappresentativa fino al 1967. Dal 1967 al 1969 il Commissario Tecnico fu Paolo Todeschini. Nella stagione successiva fu la volta di Azeglio Vicini (futuro C.T. di Italia ’90). Nel ’70 a Vicini, che nel frattempo era passato nello staff di Valcareggi per il mondiale di Germania ’74, successe Enzo Bearzot. Nel ’75-’76 il selezionatore fu Sergio Brighenti.

La Rappresentativa ha avuto un selezionatore per 15 stagioni consecutive: Guglielmo Giovannini, che la guidò dal ’76 al ’90. Dal 1990 al 2001 fu Roberto Boninsegna a guidare la Rappresentativa di Serie C. Dal 2001 al 2012 il selezionatore è stato Giorgio Veneri, a cui e’ seguito dal 2012 al 2016, Valerio Bertotto. Dall’agosto 2016, il selezionatore delle Rappresentative di Lega Pro è Daniele Arrigoni. E da due anni e’ nata la Rappresentativa Under 15.