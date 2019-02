© foto di Federico Gaetano

Dalla Lega Pro arrivano le nuove classifiche di Serie C per quanto riguarda i gironi A e C a seguito delle esclusioni di Pro Piacenza e Matera. Eccole nel dettaglio, comprensiva della graduatoria dell'altro girone, il B:

GIRONE A

Arezzo 46

Pro Vercelli 46***

Virtus Entella 46*****

Piacenza 46

Robur Siena 41**

Pro Patria 40

Carrarese 40

Pisa 39

Novara 35

Pontedera 33

Gozzano 30

Olbia 27

Juventus U23 26

Alessandria 26*

Pistoiese 24**

Albissola 19

Cuneo 18 (15 punti di penalizzazione)**

Arzachena 17 (1 punto di penalizzazione)

Lucchese 10 (16 punti di penalizzazione)**

GIRONE B

Pordenone 54

Triestina 47 (1 punto di penalizzazione)

Feralpisalò 46

SudTirol 42

Imolese 42

Monza 40

Ravenna 39

Fermana 37

Vicenza Virtus 36

Sambenedettese 34*

Vis Pesaro 33

Ternana 32**

Gubbio 32

Renate 31

Rimini 30*

Teramo 28

Alma Juventus Fano 28

Giana Erminio 26

AlbinoLeffe 25

Virtus Verona 22

GIRONE C

Juve Stabia 58 (1 punto di penalizzazione)

Trapani 54 (1 punto di penalizzazione)

Catania 50*

Catanzaro 48*

Monopoli 38 (2 punti di penalizzazione)*

Casertana 38

Reggina 37 (2 punti di penalizzazione)

Vibonese 35

Potenza 35

Virtus Francavilla 33*

Rende 32 (1 punto di penalizzazione)

Cavese 31*

Sicula Leonzio 31

Viterbese 29******

Siracusa 22 (1 punto di penalizzazione)*

Rieti 22 (2 punti di penalizzazione)

Bisceglie 22

Paganese 9

* - ogni asterisco è una gara da recuperare