Serie C, le decisioni del Giudice sportivo: 23 calciatori squalificati

A seguito della trentaquattresima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono stati deliberati i seguenti provvedimenti nei confronti di giocatori di Serie C:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

GATTARI FILIPPO (A.J. FANO) per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A., espulso)

MANE MOUHAMED BACHIR (FERMANA) per aver colpito con uno sputo un avversario

MASCIANGELO EDOARDO (PIACENZA) per aver colpito con un pugno al fianco un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r.A.A.)

MASTROIANNI FERDINANDO (PRO PIACENZA) per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario

LAZZARI FLAVIO (RACING FONDI) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (calc.ris. ,r..A.A.)

NOLE ANGELO RAFFAELE (RACING CLUB FONDI S.R.L.) per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara (espulso)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

SOPRANO MARCO (A.J. FANO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

ONESCU DANIEL (CATANZARO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

CELLI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA) per aver giocato il pallone con le mani impedendo la segnatura di una rete. SPERANZA IVAN (TERAMO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

BORRI LORENZO (PONTEDERA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR):

DE GIORGI FRANCESCO (CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):

DELVINO FABIO FERNANDO (BISCEGLIE)

AGYEI DANIEL KOFI (CARRARESE)

BOGDAN LUKA (CATANIA)

NORDI EMANUELE (CATANZARO)

IDDA RICCARDO (COSENZA)

BERARDOCCO LUCA (SUDTIROL)

FOGLIO VALERIO (GIANA ERMINIO)

BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)

CIANCI PIETRO (REGGIANA)

SILVESTRI TOMMASO (TRAPANI)

MEZAVILLA ADRIANO (REGGINA)