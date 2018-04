Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 8 squalificati nel gir. A

A seguito dei recuperi e in base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti dirigenti del Girone A di Serie C:

Calciatori espulsi

Squalifica per due gare effettive

Franco Michele (Livorno) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Mendes Murilo Otavio (Livorno) per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale.

Terigi Leonardo (Pistoiese) per aver colpito con un calcio al basso ventre un avversario.

Squalifica per una gara effettiva

Martinelli Riccardo (Prato) per aver giocato il pallone con le mani impedendo la segnatura di una rete.