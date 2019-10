Serie C, le designazioni arbitrali della 12^ giornata nel Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 12^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno domenica 27 ottobre:

Avellino - Reggina: Matteo Gariglio di Pinerolo (Gualtieri-Massimino)

Bisceglie - Virtus Francavilla: Marco Acanfora di Castellammare (D'Apice-Somma)

Catania - Bari: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Cataldo-Ceccon)

Catanzaro - Rende: Gino Garofalo di Torre Del Greco (Lalomia-Madonia)

Cavese - Rieti: Michele Del Rio di Reggio Emilia (Toce-Del Santo Spataru)

Monopoli - Potenza: Matteo Marcenaro di Genova (Salvalaglio-Vitali)

Picerno - Paganese: Antonino Costanza di Agrigento (Vitale-Monaco)

Teramo - Casertana: Luca Angelucci di Foligno (Mittica-Gregorio)

Vibonese - Ternana: Alberto Santoro di Messina (Bruni-Laudato)

Viterbese - Sicula Leonzio: Ermanno Feliciani di Teramo (Bertelli-Biffi)