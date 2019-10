Serie C, le designazioni arbitrali della 13^ giornata nel Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 13^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra sabato 2 e domenica 3 novembre:

Bari-Vibonese: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Ricciardi-Vitale)

Casertana-Viterbese: Luca Zucchetti di Foligno (D'Angelo-Bianchini)

Catanzaro-Avellino: Francesco Meraviglia di Pistoia (Della Croce-Buonocore)

Paganese-Catania: Mario Vigile di Cosenza (Zampese-Moro)

Potenza-Reggina: Daniele De Santis di Lecce (Mariottini-Meocci)

Rende-Monopoli: Nicolò Marini di Trieste (Maninetti-Pintaudi)

Rieti-Virtus Francavilla: Marco Monaldi di Macerata (Trasciatti-Rondino)

Sicula Leonzio-Cavese: Sajmir Kumara di Verona (Torresan-Ceolin)

Teramo-Bisceglie: Mattia Caldera di Como (Donato-Tinello)

Ternana-Picerno: Alessandro Di Graci di Como (Yoshikawa-Rinaldi)