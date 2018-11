Serie C, le designazioni arbitrali della 13^ giornata per il Girone C

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 13^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà sabato 24 novembre 2018:

Bisceglie - Potenza: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Spiniello-Caso)

Casertana - Paganese: Riccardo Annaloro di Collegno (Pappalardo-Cavallina)

Catania - Reggina: Giacomo Camplone di Pescara (Ruggieri-Basile)

Cavese - Rende: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Dell'Università-Rabotti)

Matera - Siracusa: Federico Fontani di Siena (Gregorio-Nasti)

Rieti - Juve Stabia: Mario Vigile di Cosenza (Saccenti-Baldelli)

Sicula Leonzio - Catanzaro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Rinaldi-Valente)

Vibonese - Viterbese: Alessandro Di Graci di Como (Belsanti-Dentico)

Virtus Francavilla - Monopoli: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Terenzio-Massara)

RIPOSA: Trapani