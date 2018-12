© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone A che si disputerà tra domenica 9 e lunedì 10 dicembre:

Albissola vs Entella: Davide Curti di Milano (Vono-Cataldo)

Arezzo vs Alessandria: Alberto Santoro di Messina (Salvatori-Della Croce)

Carrarese vs Pistoiese: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Pacifico-Trinchieri)

Juventus U23 vs Pisa: Davide Moriconi di Roma 2 (Cavallina-Pappalardo)

Novara vs Lucchese: Enrico Maggio di Lodi (Magri-Cubicciotti)

Olbia vs Robur Siena: Alessandro Di Graci di Como (Valente-Campogrande)

Piacenza vs Arzachena: Nicola Donda di Cormons (Colinucci-Feraboli)

Pontedera vs Pro Piacenza: Marco Rossetti di Ancona (Vitale-Ricciardi)

Pro Patria vs Gozzano: Federico Fontani di Siena (Licari-Grasso)

Pro Vercelli vs Cuneo: Luigi Carella di Bari (Rinaldi-Fraggetta)