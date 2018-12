Serie C, le designazioni arbitrali della 15^ giornata del Girone B

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone B che si disputerà tra sabato 8 e domenica 9 dicembre:

Imolese vs Virtusvecomp Verona: Adalberto Fiero di Pistoia (Spiniello-Montagnani)

LR Vicenza V vs Teramo: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Testi-Amantea)

Monza vs Giana Erminio: Francesco Cosso di Reggio Calabria (D'Apice-Nasti)

Pordenone vs Ravenna: Ilario Guida di Salerno (Mariottini-Meocci)

Renate vs Fano: Luca Angelucci di Foligno (Saccenti-Baldelli)

Rimini vs AlbinoLeffe: Giuseppe Repace di Perugia (Abruzzese-Pappagallo)

Ternana vs Fermana: Daniele Paterna di Teramo (Di Giacinto-Micaroni)

Triestina vs Gubbio: Federico Longo di Paola (Massara-D'Elia)

Vis Pesaro vs Feralpisalò: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Lenza-Santi)

Sambenedettese vs Sudtirol: Francesco Meraviglia di Pistoia (Berti-Nuzzi)