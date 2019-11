© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la 15^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per il Girone A:

Carrarese-Arezzo: Paolo Bitonti di Bologna (Dicosta-Buonocore)

Pontedera-Lecco: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (D'Ilario-Iacovacci)

Como-Pro Vercelli: Claudio Petrella di Viterbo (Rondino-Cravotta)

Giana Erminio-Robur Siena: Federico Longo di Paola (Montagnani-Valletta)

Gozzano-Pro Patria: Daniele De Tommaso di Rimini (Bianchini-D'Angelo)

Olbia-Novara: Francesco Cosso di Reggio Calabroa (Tinello-Donato)

Pergolettese-Albinoleffe: Giuseppe Collu di Cagliari (Cortese-Licari)

Renate-Pianese: Michele Delrio di Reggio Emilia (Franco-Munerati)

Pistoiese-Monza: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Ciancaglini-Di Monte)