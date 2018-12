Serie C, le designazioni arbitrali della 17^ giornata del Girone A

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 17^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone A che si disputerà domenica 16 dicembre:

Albissola vs Cuneo: Sajmir Kumara di Verona (Caso-Torresan)

Arezzo vs Virtus Entella: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Baldelli-Saccenti)

Arzachena vs Pro Piacenza: Michele Giordano di Novara (Micalizzi-Grasso)

Carrarese vs Robur Siena: Michele Di Cairano di Ariano (Vono-Cataldo)

Juventus U23 vs Gozzano: Davide Curti di Milano (Ricciardi-Vitale)

Novara vs Olbia: Claudio Panettella di Bari (Vitali-Amantea)

Piacenza vs Lucchese: Davide Moriconi di Roma 2 (Vettorel-Valente)

Pontedera vs Pisa: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Trinchieri-Pacifico)

Pro Patria vs Alessandria: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Miniutti-Colinucci)

Pro Vercelli vs Pistoiese Nicola Donda di Cormons (Zampese-Polo-Grillo)