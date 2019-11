Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 17^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre:

Casertana-Paganese: Giuseppe Collu di Cagliari (Ceolin-Torresan)

Catanzaro-Ternana: Francesco Meraviglia di Pistoia (Nuzzi-Garzelli)

Cavese-Bisceglie: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (De Angelis-Bartolomucci)

Monopoli-Virtus Francavilla: Paolo Bitonti di Bologna (Terenzio-Massara)

Potenza-Picerno: Federico Longo di Paola (Licari-Micalizzi)

Rende-Bari: Gianpiero Miele di Nola (Valente-Caso)

Rieti-Catania: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Pappagallo-Abruzzese)

Sicula Leonzio-Vibonese Matteo Centi di Viterbo (Di Monte-Ciancaglini)

Teramo-Reggina: Fabio Natilla di Molfetta (Fontemurato-Bertelli)

Viterbese-Avellino: Andrea Colombo di Como (Donato-Tinello)