Serie C, le designazioni arbitrali della 18^ giornata per il Girone C

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 18^ giornata del Girone C di Serie C, che si disputerà domenica 23 dicembre:

Bisceglie vs V. Francavilla: Federico Fontani di Siena (Garzelli-De Pasquale)

Catania vs Cavese: Luca Zufferli di Udine (Carrelli-Dicosta)

Catanzaro vs Siracusa: Valerio Maranesi di Ciampino (Spiniello-D'Apice)

Juve Stabia vs Matera: Ermanno Feliciani di Teramo (Di Monte-Cancaglini)

Monopoli vs Rieti: Alessandro Di Graci di Como (Bertelli-De Ambrosis)

Paganese vs Trapani: Federico Longo di Paola (Montanari-Teodori)

Potenza vs Casertana: Fabio Natilla di Molfetta (Palermo-Fantino)

Reggina vs Vibonese: Matteo Marchetti di Ostia (Rizzotto-Barone)

Rende vs Viterbese: Luca Angelucci di Foligno (Somma-Bocca)

Riposa: Sicula Leonzio