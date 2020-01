© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare valide per la 22^ giornata del Girone A di Serie C:

Monza vs Como: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Nuzzi-Garzelli)

Albinoleffe vs Pro Vercelli: Michele Delrio di Reggio Emilia (Pressato-Cerilli)

Lecco vs Novara: Nicolò Marini di Trieste (Licari-Micalizzi)

Carrarese vs Robur Siena: Alberto Santoro di Messina (Moro-Zampese)

Juventus U23 vs Arezzo: Mattia Caldera di Como (Aniello Ricciardi-Vitale)

Gozzano vs Pistoiese: Mario Saia di Palermo (Cravotta-Bianchini)

Olbia vs Pontedera: Daniele De Santis di Lecce (Valente-Rizzotto)

Pergolettese vs Pro Patria: Maria Marotta di Sapri (Franco-Munerati)

Pianese vs Giana Erminio: Luca Zucchetti di Foligno (D'Ilario-Iacovacci)

Renate vs Alessandria: Davide Moriconi di Roma 2 (Dell'Olio-De Chirico)