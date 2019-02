Serie C, le designazioni arbitrali della 28^ giornata del Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 9^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C.

Trapani vs Cavese

Cristian Cudini di Fermo (Zaninetti-Lattanzi)

Catanzaro vs Monopoli

Daniele Rutella di Enna (Vettorel-Lalomia)

Juve Stabia vs Reggina

Francesco Meraviglia di Pistoia (Mariottini-Meocci)

Paganese vs Bisceglie

Francesco Luciani di Roma 1 (De Angelis-Camilli)

Potenza vs Sicula Leonzio

Alessnadro Meleleo di Cuneo (Pappagallo-Centrone)

Rende vs Virtus Francavilla

Marco Ricci di Firenze (Trischitta-Tomasello)

Siracusa vs Rieti

Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Mittica-Politi)

Vibonese vs Casertana

Daniele Paterna di Teramo (Severino-Perrotti)

Viterbese vs Catania

Giacomo Camplone di Pescara (Carpi-Gentileschi)