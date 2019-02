© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha trasmesso le designazioni arbitrali della 29^ giornata di Serie C, decima di ritorno. Ecco le scelte per il Girone A:

Albissola vs Carrarese: Gino Garofalo di Torre del Greco (Montagnani-Ferrari)

Alessandria vs Pistoiese: Fabio Pasciuta di Ravenna (Parrella-Mansi)

Pontedera vs Pro Patria: Nicola Donda di Cormons (Madonia-Grasso)

Piacenza vs Juventus U23: Fabio Natilla di Molfetta (Laudato-Bruni)

Cuneo vs Arezzo: Gianpiero Miele di Nola (Cortese-Poma)

Novara vs Pro Vercelli: Mario Vigile di Cosenza (Massara-Terenzio)

Olbia vs Arzachena: Simone Sozza di Seregno (Catamo-Avalos)

Pisa vs Virtus Entella: Alberto Santoro di Messina (Pappalardo-Cavallina)

Robur Siena vs Gozzano: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Bocca-Fine)