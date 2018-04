Serie C, le designazioni arbitrali per i recuperi di campionato

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali di Arezzo-Monza, recupero valido per la 10^ giornata di ritorno del Girone A in programma martedì alle 16.30 e per la prosecuzione di Virtus Francavilla-Juve Stabia, gara valida per la 13^ giornata di ritorno del Girone C in programma mercoledì alle 14.30. Eccole nel dettaglio:

AREZZO vs MONZA: Luigi Carella di Bari (Zambelli-Pappalardo)

VIRTUS FRANCAVILLA vs JUVE STABIA: Francesco Raciti di Acireale (Cantafio-D'Alia)