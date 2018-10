Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone A

LIVE TMW - Format Serie B, verso il no al ricorso al Consiglio di Stato

Marca titola: "Il Real vince ma non convince"

PSG, Thiago Silva annuncia: "Non ci sarò contro il Napoli"

Real Betis, i convocati per la gara con il Milan: c'è Tello

Liverpool, Origi via a gennaio: ci sono Everton, Galatasaray e Besiktas

Chelsea, non solo Alonso. Club a lavoro per il rinnovo di Rudiger

Copenhagen, Ankersen: "Rispettati in Europa, sanno il nostro valore"

Real Madrid, tegola Marcelo: preoccupazione per il colpo alla caviglia

Chelsea, Alonso: "Qui a lungo. Bellissimo giocare per Sarri"

Besiktas, Gunes in Europa senza Ljajic e Pepe: "Vogliamo riscattarci"

Tottenham, Pochettino: "Con il PSV gara importante per la fiducia"

Villarreal, Calleja: "Con la Rapid Vienna come contro l'Atletico Madrid"

Siviglia, Machin: "Akhisarspor sconosciuto ma non ci regalerà niente"

Siviglia, Machin su Muriel: "Ha tutto per fare grandi cose qui"

Zola: "Con Sarri ho visto più gare in 2 mesi che negli ultimi 5 anni"

Robur Siena vs Pistoiese Fabio Pasciuta di Ravenna (Pizzi-Rotondale)

Pisa vs Pro Vercelli Daniele Rutella di Enna (Falco-Palermo)

Olbia vs Arezzo Francesco Luciani di Roma 1 (Trasciatti-Pintaudi)

Novara vs Pro Piacenza Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Giorgi-De Angelis)

Lucchese vs Juventus U23 Mario Vigile di Cosenza (Zeviani-Ceolin)

Cuneo vs Arzachena Francesco Cosso di Reggio Calabria (De Ambrosis-Feraboli)

Pontedera vs Carrarese Andrea Colombo di Como (Cataldo-Ceccon)

Alessandria vs Gozzano Nicola Donda di Cormons (Colinucci-Salvatori)

Albissola vs Pro Patria Matteo Gualtieri di Asti (Buonocore-Pascali)

Ecco le designazioni per la nona giornata del girone A di Serie C.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy