Serie C, le gare più calde - Impegni casalinghi per Padova e Lecce

Ieri è stato il turno del Girone A, quest'oggi tocca invece agli altri due raggruppamenti. La Serie C è già tornata in campo, per dare vita al trentunesimo turno che ha già visto qualche sorpresa e promette scintille per le sfide delle prossime ore.

GIRONE A

Bene, ieri, il Gavorrano che ha sovvertito il pronostico contro il Monza, conquistando i tre punti in palio che permettono di rilanciarsi potenzialmente in fondo alla classifica. Stupisce anche il netto successo della Giana Erminio ai danni dell'Olbia, nulla da fare invece per il Prato arresosi sul campo del Piacenza. Pari, invece, emerso nei duelli Arzachena-Cuneo, Lucchese-Viterbese e Pontedera-Pro Piacenza. La serata, invece, ha visto il Livorno battere (e superare) il Siena: ora i labronici sono in vetta, con i bianconeri alle spalle. Manita dell'Alessandria alla Cremonese, mentre il Pisa ringrazia il rigore di Daniele Mannini per il successo conquistato a Pistoia.

GIRONE B

Il Padova capolista ospiterà stasera la FeralpiSalò, con l'obiettivo di aggiudicarsi l'intera posta in palio e tentare di allungare ulteriormente in vetta. Compito più semplice, almeno sulla carta, per la Reggiana che farà visita al Fano penultimo in graduatoria, mentre Bassano e Sambenedettese sono attese da gare più equilibrate rispettivamente contro Mestre e Vicenza.

GIRONE C

Il Lecce vuole proseguire la sua marcia e può riuscirci senza troppi affanni, visto il duello di questa sera contro l'Andria. Il Catania prosegue invece la rincorsa, con la speranza di un passo falso da parte dei salentini. Gli etnei saranno in scena a Bisceglie, mentre il Trapani - sotto di due lunghezze dalla formazione rossazzurra - sarà impegnata nel derby sul campo dell'Akragas. Nessun problema in vista, almeno sulla carta, per la squadra granata in quando la formazione di Agrigento è ultima in classifica con appena undici punti.