Serie C, nel girone A vincono Pontedera e Alessandria

Sono già state archiviate due gare del girone A di Serie C, valide per il 32esimo turno. Il Pontedera ha espugnato Cuneo, così come l’Alessandria ha vinto sul campo dell’Olbia. Due successi, esterni, dunque, nelle gare iniziate alle 14.30. Questi i risultati e i marcatori:

Cuneo-Pontedera 0-2 - 10’ e 53’ Pinzauti.

Olbia-Alessandria 1-3 - 42’ Marconi (A), 53’ Cotali (O), 63’ Gonzalez (A), 76’ Marconi (A).