Serie C, Nzola lancia il Trapani. Poker del Catanzaro sulla Paganese

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono terminati due anticipi della sesta giornata del Gruppo C della Serie C. Il Catanzaro passeggia sul campo della Paganese, vincendo con un rotondo 4-0: reti di Giannone, Riggio, De Risio e D'Ursi. Vittoria interna per il Trapani sul Bisceglie, i siciliani mantengono la vetta grazie al gol di Nzola.