Serie C, oggi alle 15 Ternana-Palermo in diretta tv su RaiSport

Con Serie A e Serie B ferme per gli impegni delle Nazionali i riflettori del calcio italiano sono tutti puntati sulla Serie C che andrà regolarmente in campo. Big match di oggi Ternana-Palermo del Girone C che andrà in diretta alle ore 15 su RaiSport.