Nell’altra gara odierna di Serie C la Lucchese ha pareggiato in casa contro la Pro Vercelli in rimonta. Sotto dopo un minuto per il gol del centravanti piemontese Morra i toscani hanno trovato il pari al 25° con l’esterno Bortolussi. Con questo risultato la Pro sale a quota 26 punti in classifica, mentre la Lucchese resta ultima con appena 9 punti.