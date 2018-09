Serie C, pari fra Pisa e Arezzo nel derby toscano

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della partita tra "Stiamo lavorando per migliorare, anche oggi abbiamo lasciato troppo spazio a ripartenze e occasioni. Dobbiamo migliorare su questo perché abbiamo giocatori che sanno fare la differenza con le...

Foggia, Grassadonia: "Non sono preoccupato, la squadra mi segue"

Pescara, Mancuso: "Così anche nella ripresa per portare a casa il risultato"

Brescia, Gastaldello al 45': "Il mister ci tiene come noi, vogliamo la vittoria"

Cremonese, Mandorlini: "Squadra in crescita. Farò dei cambi"

Le pagelle del Pescara - Doppietta di Mancuso, Fiorillo non impeccabile

Verona, Zaccagni: "L'obiettivo è tornare in Serie A ma pensiamo a noi"

Serie B, Hellas piega Spezia. Corini, gioia contro il suo ex Palermo

Lecce, Liverani: "Non c'è stata partita, diamo continuità ai risultati"

Cosenza, i convocati di Braglia: out Schetino e Perina

Le pagelle del Perugia – Delude Melchiorri, Gyomber migliore in campo

Le pagelle del Carpi – Mokulu e Arrighini migliori in campo

GIOVEDI Juventus Under 23-Cuneo Lucchese-Carrarese

SERIE C, GIRONE A - TERZA GIORNATA

Reti bianche nell'anticipo del 3° turno del girone A di Serie C: finisce 0-0 il derby toscano fra Pisa e Arezzo. Di seguito il programma e la classifica aggiornata:

