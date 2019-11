Serie C, Pontedera-Lecco rinviata per allerta rossa

La gara tra Pontedera e Lecco in programma per oggi, 17 novembre 2019, è stata rimandata a data da destinarsi. "Il comune di Pontedera ordina per il giorno 18 novembre 2019 la chiusura sul territorio di tutti gli edifici, strutture ed impianti", ivi inclusi quelli sportivi, si legge in una nota pubblicata dal club granata, "visto il comunicato del centro regionale funzione di protezione civile, emesso in data 17 novembre 2019, alle ore 12.54 che adotta lo stato di allerta regionale con livello di allerta codice rosso per rischio idraulico reticolo principale, dalle ore 13.00 del 17 nov 2019 alle ore 23.59 di lunedì 18 novembre 2019, nella zona A4 Valdarno inferiore di cui fa parte il comune di Pontedera".