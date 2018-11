Serie C, Pro Vercelli-Juventus U23 anticipa il fischio d'inizio

© foto di N.Rizzi/TuttoProVercelli.com

La Pro Vercelli con una nota comunica che il match in programma domenica 25 novembre allo stadio "Silvio Piola", valido per la 13^ giornata del Girone A, avversario la Juventus U23, avrà inizio alle ore 14:30 e non alle 20:30 come indicato in precedenza.