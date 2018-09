Serie C, rinviate sei gare di campionato

Nuovo rinvio delle gare per le società di Serie C interessate dal "caos ripescaggi" in Serie B. La Lega Pro, con una nota diramata pochi minuti fa ha deciso di rinviare a data da destinarsi le seguenti gare:

Arzachena-Novara

Pro Patria-Robur Siena

Pro Vercelli-Alessandria

Ternana-Feralpisalò

Matera-Catania

Viterbese-Reggina