Serie C, rissa durante l'intervallo della sfida Pontedera-Gozzano

Gara molto nervosa quella fra Pontedera e Gozzano, gestita non al meglio in alcune fasi della stessa dal direttore di gara Rutella di Enna. L'apice di questo nervosismo è stato raggiunto nell'intervallo della gara quando un dirigente del Gozzano e il massaggiatore del Pontedera sono venuti in contatto. Non si conoscono i motivi dell'alterco fra i due, poco dopo i due sono stati trasportati dalle ambulanze all'ospedale cittadino. Nel dopo gara nei pressi della sala stampa hanno cercato di chiarirsi e, a questo proposito, il club piemontese desidera pubblicamente scusarsi per ciò che è avvenuto questa sera. Lo riporta il portale TuttoC.com.