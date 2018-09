Serie C, risultati e marcatori: Carrarese a valanga in trasferta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima tranche di gare in Serie C, dove alle 16.30 sono scese in campo dieci squadre tra Girone A e Girone B. Di seguito i risultati e i marcatori del pomeriggio.

GIRONE A:

Arzachena-Carrarese 1-5 (7' Maccarone (C), 12' Sanna (A), 30' Tavano (C), 77' Valente (C), 86' Coralli (C), 96' Caccavallo (C)

Pro Patria-Pistoiese 2-1 (46' Mastroianni (PP), 81' Gucci (PP), 83' Luperini (PI)

GIRONE B:

Fermana-Virtus Verona 2-0 (37' Scrosta, 40' Lupoli)

Gubbio-Ravenna 1-1 (12' De Silvestro, 24' Nocciolini)

Sambenedettese-Renate 0-2 (30' Gomez, 43' Piscopo)