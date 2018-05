Serie C, si salva la Paganese. Retrocede il Racing Fondi

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Paganese vince la gara di ritorno con il Racing Fondi ed in virtù del pareggio ottenuto all'andata (2-2, ndr) resta in serie C. Retrocede invece il Racing Fondi.Vittoria in rimonta degli azzurrostellati, che dopo la rete del Racing Fondi di Ciotola, ha prima trovato la rete del pari con Cesaretti e poi il gol vittoria con Scarpa.